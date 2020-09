Napoli-Teramo, i convocati: Gattuso esclude Milik, Llorente e Ounas (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per l’amichevole contro il Pescara in programma oggi pomeriggio (alle 18) al San Paolo. Nell’elenco non figurano Malcuit e Younes, infortunati. Gattuso ha escluso, per scelta tecnica, Milik, Llorente e Ounas. Su Milik il Mattino oggi è stato molto chiaro: continuerà ad allenarsi con la squadra ma non disputerà partite finché la vicenda di mercato non sarà risolta. Il Napoli lo considera ormai fuori squadra. Questo l’elenco: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabián Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, ... Leggi su ilnapolista

