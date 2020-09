Moto2, GP San Marino Misano 2020: classifica e tempi prove libere 1 (Di venerdì 11 settembre 2020) È di Sam Lowes il miglior tempo nelle prove libere 1 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto2. Il pilota britannico del team Marc VDS chiude la prima sessione in 1’37″245 davanti al trio di italiani in piena lotta per il Mondiale. Secondo tempo per il pilota dello Sky Racing Team VR46 Luca Marini, poi terzo il compagno Marco Bezzecchi e quarto tempo per Enea Bastianini (Italtrans Racing). In top-10 anche Lorenzo Baldassarri col nono tempo, chiude i primi 10 Fabio Di Giannantonio. La classifica delle FP1 della Moto2: Sam Lowes Luca Marini Marco Bezzecchi Enea Bastianini Marcel Schrotter Aron Canet Xavi Vierge Tetsuta Nagashima Lorenzo Baldassarri Fabio Di Giannantonio Leggi su sportface

sportface2016 : #MisanoGP | La classifica e i tempi al termine delle prove libere 1 della #Moto2 - OA_Sport : LIVE Moto2, GP San Marino 2020 in DIRETTA: dalle 10.55 il via alle FP1, assente Jorge Martin - dianatamantini : MOTOGP - Scatta il Gran Premio di San Marino con MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE in azione. Tutti gli orari, diretta g… - corsedimoto : MOTOGP - Scatta il Gran Premio di San Marino con MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE in azione. Tutti gli orari, diretta g… - CorriereQ : Moto, Gp San Marino: positivi un pilota di Moto2 e un meccanico -