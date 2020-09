LIVE – F1, GP Toscana Ferrari 1000 Mugello: le prove libere 2 (DIRETTA) (Di venerdì 11 settembre 2020) Si accendono i motori anche nel pomeriggio al Mugello in occasione delle prove libere 2 del Gran Premio della Toscana Ferrari 1000. Un’altra importante sessione di libere (ore 15:00) attende team e piloti dopo il primo assaggio della mattinata che ci ha regalato la prima vera classifica tempi in un circuito fino ad ora utilizzato solo in MotoGP. Le prove libere 2 del GP della Toscana le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con le classifiche tempi oltre ai consueti approfondimenti di giornata. Segui il LIVE delle prove ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Si accendono i motori anche nel pomeriggio alin occasione delle2 del Gran Premio della. Un’altra importante sessione di(ore 15:00) attende team e piloti dopo il primo assaggio della mattinata che ci ha regalato la prima vera classifica tempi in un circuito fino ad ora utilizzato solo in MotoGP. Le2 del GP dellale potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con le classifiche tempi oltre ai consueti approfondimenti di giornata. Segui ildelle...

matteosalvinimi : Anche a Prato con tanti cittadini in piazza per dire: “Coraggio, Toscana!”. Dai che si cambia! ?? LIVE ??… - matteosalvinimi : Buongiorno e buon giovedí Amici, ora in diretta su Rai 3, sereno e pronto a una nuova giornata in Toscana.… - SkySportF1 : ? Subito Mercedes al Mugello! (?? #FP1) Bottas detta il passo e tra i primi c’è anche Charles ?? Il LIVE ?… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Seguite in diretta con noi le PL2 del Mugello #TuscanGP - SkySportF1 : Al via le FP2. Siamo in diretta sul canale 207 ?? Il LIVE ? -