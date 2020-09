Limatola | sale il numero di positivi al Covid-19 | l’annuncio del sindaco

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Nuovetà al-19 riscontrate nel comune di, si tratta di 3 persone asintomatiche, appartenenti ad un nucleo familiare che già erano state poste in isolamento domiciliare. Di seguito il messaggio delDomenico Parisi sul profilo Facebook ufficiale del comune: “Gentili concittadini, il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl di Benevento ci ha appena comunicato altri tre casi dità al-19 riscontrati nel Comune di.Trattasi di tre persone asintomatiche appartenenti ad un unico nucleo familiare, che già erano state poste in isolamento domiciliare dal 31 Agosto 2020. La situazione è sotto ...

