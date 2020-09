Lampard: “Non intendo perdere Kanté, è un giocatore incredibile” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il tecnico del Chelsea, Franck Lampard, ha detto la sua sul futuro di Kanté, in un’intervista a BBC 5 Live Sport: “Leggo molte voci su Kantè, ma io certamente non intendo perderlo perché è fondamentale per il tipo di gioco che voglio fare. Voglio tenerlo a tutti i costi, per me è un ottimo elemento. È un giocatore incredibile ed è ovvio che ogni club al mondo lo vorrebbe. Viene da qualche infortunio di troppo, l’anno scorso non ha avuto continuità, ma ora sembra davvero a posto e io sono entusiasta di averlo a disposizione”. Vedremo se quelle di Lampard sono parole di circostanza. All’Inter piace molto, abbiamo sempre detto che è una situazione difficile ma non impossibile. “He’s fundamental… of course I want ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Il tecnico del Chelsea, Franck, ha detto la sua sul futuro di Kanté, in un’intervista a BBC 5 Live Sport: “Leggo molte voci su Kantè, ma io certamente nonperderlo perché è fondamentale per il tipo di gioco che voglio fare. Voglio tenerlo a tutti i costi, per me è un ottimo elemento. È unincredibile ed è ovvio che ogni club al mondo lo vorrebbe. Viene da qualche infortunio di troppo, l’anno scorso non ha avuto continuità, ma ora sembra davvero a posto e io sono entusiasta di averlo a disposizione”. Vedremo se quelle disono parole di circostanza. All’Inter piace molto, abbiamo sempre detto che è una situazione difficile ma non impossibile. “He’s fundamental… of course I want ...

sportli26181512 : Lampard allontana Kanté dall'Inter: 'E' un giocatore incredibile': Il francese è corteggiato da Antonio Conte che v… - RetwInter : RT @Ale_Rimi: Lampard gela l'#Inter: 'Sento tante voci su #Kante, ma io non intendo perderlo. N'Golo è fondamentale per il mio tipo di gioc… - Captain89247727 : RT @90ordnasselA: “Leggo moltevoci su Kantè, ma io certamente non intendo perderlo perché è fondamentale per il tipo di gioco che voglio fa… - Fraboys69 : RT @Ale_Rimi: Lampard gela l'#Inter: 'Sento tante voci su #Kante, ma io non intendo perderlo. N'Golo è fondamentale per il mio tipo di gioc… - BombeDiVlad : ?? #Lampard seda le voci di mercato che danno #Kantè vicino all’#Inter ?? “Non voglio perderlo, tutti vorrebbero uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard “Non