La squadra annuncia che la pallavolista è incinta. I tifosi: «Cacciatela» (Di venerdì 11 settembre 2020) Sul Messaggero il caso di discriminazione che coinvolge una pallavolista della VBC Casalmaggiore, Serie A. Carli Lloyd, capitana della squadra, è incinta. Il club lo ha annunciato con gioia sui social, ma la notizia non è stata accolta di buon grado da tutti. Partiamo dall’annuncio. «Carli Lloyd è incinta. Nei prossimi giorni l’atleta si confronterà con il suo ginecologo di fiducia e con il medico sociale sul prosieguo delle attività sportive. Naturalmente la VBC Casalmaggiore augura a Carli Lloyd una gravidanza serena ed è al fianco del proprio capitano». La Lloyd ha giocato con la Casalmaggiore tra il 2015 e il 2017. Ha vinto una Supercoppa italiana e una Champions League. Poi è tornata, con la gioia dei tifosi. ... Leggi su ilnapolista

napolista : La squadra annuncia che la pallavolista è incinta. I tifosi: «Cacciatela» Sul Messaggero il caso di discriminazione… - wordsandmore1 : ? @asiagohockey1935srl – La #MigrossSupermercatiAsiagoHockey annuncia che a ricoprire il ruolo di back up della squ… - sportli26181512 : SBK 2020, Melandri lascia il Team Barni: 'Ringrazio la squadra, non ero a mio agio': Su Instagram usa un'immagine c… - sportli26181512 : Turchia, nuovo acquisto per l'Istanbul Basaksehir: Rafael è.. una Tartaruga Ninja!: Turchia, nuovo acquisto per l'I… - MassimoMerlo1 : RT @USPergolettese: MARCO PALERMO alla Pergolettese. La società annuncia ufficialmente l'acquisto del centrocampista classe '95 ex Siracus… -

Ultime Notizie dalla rete : squadra annuncia Scortese ma onesto: Özil annuncia il suo Dream Team ma… c'è un solo compagno di squadra, anzi ex Il Posticipo Vettel, un po' James Bond e un po'... Mercedes. La vendetta del quasi ex

A Sebastian Vettel la vendetta piace servirla fredda. Perché annunciare il suo futuro alla vigilia del weekend più importante della sciagurata stagione Ferrari, è in un certo senso una piccola rivinci ...

Falcinelli, la Stella Rossa gli riserva uno show

Dalla retrocessione in serie C con la maglia biancorossa alla Stella Rossa che farà i preliminari di Champions League. È la storia, a sorpresa di Diego Falcinelli. Il calciatore, di proprietà del Bolo ...

A Sebastian Vettel la vendetta piace servirla fredda. Perché annunciare il suo futuro alla vigilia del weekend più importante della sciagurata stagione Ferrari, è in un certo senso una piccola rivinci ...Dalla retrocessione in serie C con la maglia biancorossa alla Stella Rossa che farà i preliminari di Champions League. È la storia, a sorpresa di Diego Falcinelli. Il calciatore, di proprietà del Bolo ...