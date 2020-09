Esplosione in Cina: fumo e fiamme vicino ad albergo a Zhuhai, almeno 3 feriti [VIDEO] (Di venerdì 11 settembre 2020) Un’Esplosione si è verificata in Cina, nei pressi di un albergo a Zhuhai, nella provincia sud-orientale del Guangdong: al momento risulterebbero 3 feriti secondo quanto riferisce l’emittente televisiva statale cinese China Central Television, che mostra le immagini di una colonna di fumo e fiamme nei pressi dell’edificio, con danni a veicoli, esercizi commerciali ed edifici residenziali. I feriti sono stati trasportati in un’ospedale delle viCinanze e le fiamme sono state domate nel giro di un’ora. L’Esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, si è verificata intorno alle 9 del mattino di oggi ora locale. Cina, ... Leggi su meteoweb.eu

Nonostante in questi ultimi anni il settore delle auto elettriche sia cresciuto enormemente, purtroppo non mancano alcuni incidenti. In Cina, infatti, è esplosa poco tempo fa una vettura elettrica men ...

Cosa esiste si più affascinate che osservare semplicemente che tutto ciò che sale prima o poi scende, elementare direbbe il nostro SherlocK Holmes, chi troppo in alto sale, cade sovente precipitevolis ...

