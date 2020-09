Enorme incendio in un deposito giudiziario, distrutti 40 veicoli (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un grosso incendio si è sviluppato nella notte in un deposito giudiziario ubicato nella zona industriale di Teverola (Caserta), distruggendo più di quaranta autovetture ed un capannone di circa duemila metri quadrati. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, una dalla sede centrale di Caserta e tre dai distaccamenti di Aversa, Marcianise e Teano; poco dopo, considerata la vastità dell’incendio, scoppiato nel deposito situato accanto ad altre attività industriali, si è reso necessario anche l’invio da parete della sede centrale del Comando di due autobotti, del carro autoprotettori e dell’autoscala. Per ore, durante la notte, i vigili hanno ... Leggi su anteprima24

