Dragon' s Dogma di Netflix si mostra nella sua cupa e oscura sequenza di apertura

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 11 settembre 2020) Come ormai sappiamo,'ssta per diventare una serie animata. Proprio come Castlevania, l'anime sarà molto cupo e oscuro e la suadita dane è l'esempio lampante.La serie animata sarà suddivisa in sette episodi tutti incentrati sulla storia di un cavaliere mentre intraprende un viaggio per riottenere il suo cuore rubato da un drago. Lo sviluppo dello spettacolo è stato annunciato nel marzo 2019 e solo di recente abbiamo ricevuto dettagli da. Il primo trailer è uscito il mese scorso, e ora abbiamo i titoli di testa che ci accompagneranno fino all'uscita dello show la prossima settimana.L'opening di'sinizia con una serie di immagini fisse ...