Dall'1 ottobre Alitalia non volerà più da Malpensa (Di venerdì 11 settembre 2020) Alitalia non volerà più da Malpensa dal prossimo 1 ottobre. Lo si apprende da ambienti aeroportuali. Gli ultimi due voli della compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno cancellati e, a quanto risulta in questo momento, non riprogrammati nemmeno da Linate. È la prima volta Dall'inaugurazione dello scalo della brughiera nel 1948 che la compagnia aerea nazionale resterebbe senza voli da Malpensa (L'Alitalia DEL FUTURO: L'APPROFONDIMENTO). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 settembre 2020)non; dadal prossimo 1. Lo si apprende da ambienti aeroportuali. Gli ultimi due voli della compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno cancellati e, a quanto risulta in questo momento, non riprogrammati nemmeno da Linate. È la prima volta'inaugurazione dello scalo della brughiera nel 1948 che la compagnia aerea nazionale resterebbe senza voli da(L'DEL FUTURO: L'APPROFONDIMENTO).

