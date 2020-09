Corrotti | incertezze imperdonabili su avvio attività

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “La decisione di riaprire o meno le scuole nei comuni del Lazio lunedi’ prossimo e’ ancora incerta causando notevoli disagi alle migliaia di famiglie che, a poche ore dalla prima campanella, vorrebbero capire come potersi organizzare. Ricevo ogni ora numerose segnalazioni da parte dei genitori che mi indicano interi istituti scolastici ancora totalmente impreparati alla riapertura per mancanza di docenti di ruolo, banchi, arredi o difficolta’ nel rispettare le norme anti-Covid. La scuola non merita questo trattamento e questa gestione superficiale che sta creando solo confusione e sconforto generale”. Cosi’ in un comunicato Laura, consigliere Lega Regione Lazio.

