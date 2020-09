Coronavirus, per la prima volta un Paese proclama il secondo lockdown (Di venerdì 11 settembre 2020) Dal 18 settembre, il primo Paese al mondo imporrà la seconda chiusura totale per fermare la diffusione del Covid-19: un nuovo lockdown è in arrivo, ma dove? I casi hanno superato i 4000 per due giorni di fila, i morti sono oltre 500: numeri che hanno portato alla proclamazione del primo secondo lockdown al mondo. Per … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 settembre 2020) Dal 18 settembre, il primoal mondo imporrà la seconda chiusura totale per fermare la diffusione del Covid-19: un nuovoè in arrivo, ma dove? I casi hanno superato i 4000 per due giorni di fila, i morti sono oltre 500: numeri che hanno portato allazione del primoal mondo. Per … L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

VittorioSgarbi : #milano #covengnocovid19 Sul Coronavirus propaganda totalitaria del Governo per ridurre a “negazionismo” ogni forma… - fanpage : Per tutta la notte il marito ha provato a calmarla. Ma alle 7 del mattino la donna si è alzata e si è lanciata dall… - La7tv : #piazzapulita La testimonianza di Asia Marchesi: 'Mio padre morto per coronavirus a marzo, il suo tampone siamo riu… - domenicoraguseo : RT @terrysea: Grazie a @mariarosapavia e a @CorInnovazione per questo focus sul Report Cybersecurity di @Exprivia_Italy ai tempi del #coron… - VgAdele : Il caso delle mascherine per la Regione Lazio pagate e mai consegnate perché non sono in galera i responsabili? -