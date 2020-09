Carta: «Stiamo trattando con Godin. Per Joao Pedro nessuna richiesta» (Di venerdì 11 settembre 2020) Il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, ha parlato del mercato del club sardo in occasione della presentazione di Marin Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato del mercato rossoblu in occasione della presentazione di Marin. Ecco le sue dichiarazioni: Joao Pedro – «Su Joao non abbiamo ancora ricevuto richieste ufficiali, se arriveranno valuteremo: se non arrivassero non ci strapperemmo affatto i capelli, anzi. Sugli altri dipende dalle esigenze tecniche di altri club, la facilità o difficoltà dipende solo da questo» TERZINO SINISTRO – «Avevamo un accordo con Czyborra, ma ha preferito ascoltare altre sirene: siamo un club con cento anni di storia, noi scegliamo e vogliamo essere scelti, abbiamo lasciato la trattativa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi, ha parlato del mercato del club sardo in occasione della presentazione di Marin Pierluigi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato del mercato rossoblu in occasione della presentazione di Marin. Ecco le sue dichiarazioni:– «Sunon abbiamo ancora ricevuto richieste ufficiali, se arriveranno valuteremo: se non arrivassero non ci strapperemmo affatto i capelli, anzi. Sugli altri dipende dalle esigenze tecniche di altri club, la facilità o difficoltà dipende solo da questo» TERZINO SINISTRO – «Avevamo un accordo con Czyborra, ma ha preferito ascoltare altre sirene: siamo un club con cento anni di storia, noi scegliamo e vogliamo essere scelti, abbiamo lasciato la trattativa ...

Non solo Godin, durante la conferenza stampa per la presentazione di Razvan Marin, il ds del Cagliari Pierluigi Carta ha toccato vari temi di mercato ... ma il giorno prima di arrivare in Sardegna è ...

