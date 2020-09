Cagliari, trovato l’accordo con Luvumbo: domani il suo arrivo (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Cagliari ha trovato l’accordo con il Primero de Agosto per l’acquisto di Zito Luvumbo, attaccante classe 2002 Zito Luvumbo è praticamente un nuovo giocatore del Cagliari. La dirigenza rossoblu ha infatti trovato l’accordo con il Primero de Agosto per il suo trasferimento. L’operazione, condotta dall’intermediario Dario Paolillo, si è conclusa sulla base di 1 milione di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore della società angolana. L’attaccante arriverà domani e si dovrà sottoporre alla quarantena preventiva prevista dal governo prima di allenarsi con il resto della squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Ilhal’accordo con il Primero de Agosto per l’acquisto di Zito, attaccante classe 2002 Zitoè praticamente un nuovo giocatore del. La dirigenza rossoblu ha infattil’accordo con il Primero de Agosto per il suo trasferimento. L’operazione, condotta dall’intermediario Dario Paolillo, si è conclusa sulla base di 1 milione di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore della società angolana. L’attaccante arriveràe si dovrà sottoporre alla quarantena preventiva prevista dal governo prima di allenarsi con il resto della squadra. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, il club sardo ha trovato l'accordo per l'angolano #Luvumbo: tutti i dettagli - ParmeshSriv : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Cagliari, il club sardo ha trovato l'accordo per l'angolano #Luvumbo: tutti i dettagli - kiakkia365 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Cagliari, il club sardo ha trovato l'accordo per l'angolano #Luvumbo: tutti i dettagli - MauroSollai : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Cagliari, il club sardo ha trovato l'accordo per l'angolano #Luvumbo: tutti i dettagli - dagoool19 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Cagliari, il club sardo ha trovato l'accordo per l'angolano #Luvumbo: tutti i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari trovato Calciomercato Cagliari, accordo trovato per Luvumbo GianlucaDiMarzio.com Godin al Cagliari, Carta conferma: "Vuole venire da noi"

La carriera di Diego Godin potrebbe continuare a Cagliari, il direttore sportivo Carta conferma i contatti: "Ma la trattativa non è facile". La lunga carriera di Diego Godin potrebbe davvero continuar ...

Il ritorno delle province: il Cal chiede più risorse e elezioni dirette

CAGLIARI. È arrivato il parere del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) sul testo unificato che porta a sei le Province e a due le Città Metropolitane in Sardegna. È favorevole ma contiene una serie ...

La carriera di Diego Godin potrebbe continuare a Cagliari, il direttore sportivo Carta conferma i contatti: "Ma la trattativa non è facile". La lunga carriera di Diego Godin potrebbe davvero continuar ...CAGLIARI. È arrivato il parere del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) sul testo unificato che porta a sei le Province e a due le Città Metropolitane in Sardegna. È favorevole ma contiene una serie ...