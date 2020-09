Bonaccini: “Per il Mes sono pronto a mettere in discussione il governo” (Di venerdì 11 settembre 2020) Festa dell’Unità di Modena, Bonaccini: “Per il Mes sono pronto a mettere in discussione il governo” “sono favorevole al Mes, l’unica condizionalità è che vengono spesi per la Sanità, perché non spenderli per la sanità, quante cose potrebbe essere fatte e per questo sarei disposto anche a mettere in discussione l’alleanza con il MS5″. Lo ha detto il governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino presso la Sala dibattiti della Festa dell’Unità di Modena è in programma l’incontro sul tema: “Quale Stato dopo la pandemia?”. “Sul Mes il M5S – ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020) Festa dell’Unità di Modena,: “Per il Mesinil governo” “favorevole al Mes, l’unica condizionalità è che vengono spesi per la Sanità, perché non spenderli per la sanità, quante cose potrebbe essere fatte e per questo sarei disposto anche ainl’alleanza con il MS5″. Lo ha detto il governatore della Regione Emilia Romagna Stefano, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino presso la Sala dibattiti della Festa dell’Unità di Modena è in programma l’incontro sul tema: “Quale Stato dopo la pandemia?”. “Sul Mes il M5S – ha ...

