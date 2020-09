Anche l’ESA agli incontri online del National Geographic Festival delle Scienze (Di venerdì 11 settembre 2020) “Il primo appuntamento con l’ESA all’edizione 2020 del National Geographic Festival delle Scienze vede la partecipazione della Dr.ssa Loredana Bessone, Responsabile progetti ESA CAVES & PANGAEA, che coordina per l’Agenzia Spaziale Europea corsi e campagne di test in ambienti analoghi terrestri, per preparare esploratori ed esplorazioni di altri mondi”, riporta l’ESA sul proprio sito web. “Dal 2004 Loredana Bessone dirige corsi operativi tra cui il noto corso di sopravvivenza per gli astronauti ESA della classe 2009 – la classe astronauti che comprende Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti -, il corso CAVES in ambiente ipogeo e il corso di geologia planetaria PANGAEA. Perchè per andare nello spazio…è necessario ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) “Il primo appuntamento con l’ESA all’edizione 2020 delvede la partecipazione della Dr.ssa Loredana Bessone, Responsabile progetti ESA CAVES & PANGAEA, che coordina per l’Agenzia Spaziale Europea corsi e campagne di test in ambienti analoghi terrestri, per preparare esploratori ed esplorazioni di altri mondi”, riporta l’ESA sul proprio sito web. “Dal 2004 Loredana Bessone dirige corsi operativi tra cui il noto corso di sopravvivenza per gli astronauti ESA della classe 2009 – la classe astronauti che comprende Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti -, il corso CAVES in ambiente ipogeo e il corso di geologia planetaria PANGAEA. Perchè per andare nello spazio…è necessario ...

