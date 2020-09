Vanessa è il nome della nuova fidanzata di Zac Efron. Ma non è la Hudgens (Di giovedì 10 settembre 2020) Vanessa Valladares è il nome della ragazza che ha rubato il cuore al noto attore Zac Efron. Sconosciuta ai più sembra però somigliare molto alla Hudgens Vanessa Valladares sembra essere la ragazza, sconosciuta ai più, che ha fatto innamorare il sex symbol americano, nonché famoso attore, Zac Efron. Dopo il documentario Con i piedi per terra girato per Netflix, Efron sembra aver dato inizio a una serie di cambiamenti importanti nella sua vita. Tra questi c’è anche il nuovo interesse amoroso. La venticinquenne, lontana dal mondo delle celebrità, è nota solo grazie al suo profilo instagram, ricco di scatti che la mostrano in tutta la sua bellezza. Il fatto che l’attore si stia ... Leggi su zon

