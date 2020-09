Tuttosport: Juve-Higuain, trovato accordo sulla rescissione. Oggi l’addio ufficiale (Di giovedì 10 settembre 2020) “Gonzalo Higuain ha salutato i compagni e probabilmente già in giornata lascerà la Juventus. Questa volta per sempre”. Lo scrive Tuttosport, che aggiunge: “Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo per la rescissione del contratto e mancano soltanto i dettagli per l’ufficializzazione. I bianconeri riconosceranno al 32enne attaccante argentino una buonuscita inferiore al cinquanta per cento dello stipendio netto (7,5 milioni) previsto dall’ultimo anno di contratto”. L'articolo Tuttosport: Juve-Higuain, trovato accordo sulla rescissione. Oggi l’addio ufficiale ... Leggi su ilnapolista

