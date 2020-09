Traumi multipli a collo, torace e addome: l’autopsia conferma il massacro di Willy (Di giovedì 10 settembre 2020) Il giudice: i Bianchi e Pincarelli hanno minimizzato il fatto accusando altre persone. Devono stare in carcere Leggi su ilsecoloxix

I primi risultati dell'esame autoptico sul corpo martoriato di Willy Duarte confermano il brutale pestaggio ai danni del 21enne, avvenuto lo scorso sabato notte a Colleferro. Intanto, restano in carce ...