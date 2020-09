Tra FREDDO e Atlantico, clamorose NOVITA’ meteo entro fine mese (Di giovedì 10 settembre 2020) Stamattina, come consuetudine, abbiamo aperto i vari modelli previsionali e ci siamo messi lì, davanti al monitor del pc, ad analizzarli. Volete sapere qual è stata la nostra reazione? Stupore. O sorpresa che dir si voglia. Sì, perché il trend meteo climatico sembra destinato a subire pesanti modifiche nel corso dell’ultima decade di settembre. Prima di andare a descrivere dettagliatamente ciò che abbiamo visto, vogliamo sia chiaro che trattandosi di proiezioni a lungo termine è giusto mantenere un certo distacco. Meglio specificarlo prima perché gli amanti del maltempo, gli amanti delle piogge, gli amanti del FREDDO, insomma gli amanti dell’Autunno potrebbero prendersi una cocente delusione. clamorose novità nell’ultima decade di settembre? Occhio ... Leggi su meteogiornale

