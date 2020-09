The Rebound – Ricomincio dall’amore, trama e trailer del film in onda l’11 settembre su La5 (Di giovedì 10 settembre 2020) The Rebound – Ricomincio dall’amore, il film con in onda venerdì 11 settembre 2020 alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Venerdì 11 settembre 2020 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà in onda il film “The Rebound – Ricomincio dall’amore“. Il film è diretto da Bart Freundlich e Catherine Zeta Jones e Justin Bartha nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film (The Rebound in inglese) è uscito in alcuni cinema del mondo nel 2009, tranne negli USA, ... Leggi su dituttounpop

Scoperto il tradimento del marito, la quarantenne Sandy si trasferisce con i bambini in un appartamento a New York. Il suo nuovo lavoro la obbliga ad assumere un babysitter, Aram, un venticinquenne la ...

Scoperto il tradimento del marito, la quarantenne Sandy si trasferisce con i bambini in un appartamento a New York. Il suo nuovo lavoro la obbliga ad assumere un babysitter, Aram, un venticinquenne la ...