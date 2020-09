Tg Lazio, edizione del 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Migliaia di studenti del Lazio torneranno in classe non il 14 ma il 24 settembre. Si va infatti delineando una riapertura in due tempi dopo che diverse scuole, in particolare della provincia di Roma, hanno chiesto alla Regione Lazio di posticipare l’inizio delle lezioni per mancanza di spazi. “Ci saranno sicuramente aperture differenziate” ha detto Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi nel Lazio. Intanto i sindacati sono sul piede di guerra. Per Cgil, Cisl e Uil sono troppi i temi aperti: “Da quelli organizzativi del personale scolastico a quelli inerenti il personale che opera in appalto, al personale dedicato al supporto delle persone con disabilità dove la totale assenza di organizzazione rischia di mettere in condizioni di difficoltà proprio le persone più fragili”.COLLEFERRO, FIACCOLATA PER STRADE PALIANO: GIUSTIZIA PER WILLY Leggi su dire

Agenzia_Dire : E’ iniziata questa mattina la fornitura dei 328 nuovi autobus di Atac che entreranno in servizio entro dicembre a R… - Agenzia_Dire : Ancora un brutto infortunio per Nicolo’ Zaniolo. Il giocatore della Roma, costretto a uscire ieri al 40esimo di Ola… - Sol3ylOfficial : RT @GiovaniBN: ?? #Juventus, l'#Under17 di Mr. Pedone vince a #Rieti la 28esima edizione della #ScopignoCup! ?? Battuta in finale 2-1 la #L… - gianfrancocare1 : RT @GiovaniBN: ?? #Juventus, l'#Under17 di Mr. Pedone vince a #Rieti la 28esima edizione della #ScopignoCup! ?? Battuta in finale 2-1 la #L… - yutomanga : RT @GiovaniBN: ?? #Juventus, l'#Under17 di Mr. Pedone vince a #Rieti la 28esima edizione della #ScopignoCup! ?? Battuta in finale 2-1 la #L… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Tg Lazio, edizione del 9 settembre 2020 Dire L'infornata di Zingaretti, quei due nomi sulla lista

leggendo il vostro articolo “Infornata senza fine. Il vizietto di Nicola. I giudici vietano e lui assume”, pubblicato nell’edizione del 10/09/2020 de “Il Tempo”, ho notato il mio nome (Simone Patella) ...

Morta in strada a Roma. E' una maestra che si è lanciata dal quinto piano convinta di avere il Coronavirus

Morta in strada. E' una maestra che si è lanciata dal quarto piano convinta di avere il Coronavirus. Risolto il giallo della donna che è stata trovata morta la mattina del 9 settembre a Roma a via dei ...

leggendo il vostro articolo “Infornata senza fine. Il vizietto di Nicola. I giudici vietano e lui assume”, pubblicato nell’edizione del 10/09/2020 de “Il Tempo”, ho notato il mio nome (Simone Patella) ...Morta in strada. E' una maestra che si è lanciata dal quarto piano convinta di avere il Coronavirus. Risolto il giallo della donna che è stata trovata morta la mattina del 9 settembre a Roma a via dei ...