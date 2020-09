Scoppia l’incendio e mette in salvo i fratelli, morta per asfissia (Di giovedì 10 settembre 2020) Scoppia un incendio in casa e mette in salvo i fratelli: una donna di 49 anni è morta per asfissia, non riuscendo a salvare se stessa. La tragedia è avvenuta a Benevento, in piena notte È riuscita a mettere in salvo i suoi tre fratelli, uno dei quali affetto da disabilità. Non è riuscita, però, … L'articolo Scoppia l’incendio e mette in salvo i fratelli, morta per asfissia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ilCittadinoLodi : Scoppia un incendio, l’ambulante fa evacuare tutti gli abitanti del palazzo - ag_notizie : Scoppia l'incendio: utilitaria di 64enne devastata, avviate indagini - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #5settembre 1771, #Venezia: nella casa d’un #conciapelli, scoppia un #incendio ?? che coinvolge altre case del #Galliòn… - alberto_sanavia : #5settembre 1771, #Venezia: nella casa d’un #conciapelli, scoppia un #incendio ?? che coinvolge altre case del… - squopellediluna : 02/09/1666 - Grande incendio di Londra: un grosso incendio scoppia a Londra, nella casa del panettiere di Carlo II… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia l’incendio Corto circuito: scoppia l'incendio in casa, domato dai vigili del fuoco. Persone illese Zonalocale