Repubblica - Un presidente di Serie A è positivo al Covid: ieri era in Lega (Di giovedì 10 settembre 2020) Uno tra i venti presidenti e dirigenti dei club di Serie A che hanno preso parte all'assemblea di Lega di ieri è positivo al Covid-19. Leggi su tuttonapoli

serracchiani : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Giudice della Corte Costituzionale la Professoressa Em… - guerini_lorenzo : Con il Presidente della Repubblica al 77°anniversario della Difesa di Roma. Omaggio ai Caduti #8settembre e Guerra… - Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Beirut le dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il Presidente della Repubblica Lib… - arpaeolia_b : RT @riformapirata: Se passa il taglio dei parlamentari le camere dovranno 'ritoccare': - il metodo di elezione del Presidente della Repubbl… - tuttonapoli : Repubblica - Un presidente di Serie A è positivo al Covid: ieri era in Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica presidente

Mostre con Kate Moss come nuova Beatrice, spettacoli teatrali per le vie del centro e letture della Commedia: al via le celebrazioni per i 700 anni dalla morte del poeta Icona della letteratura italia ...Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, va subito al dunque. «La bozza di disegno di legge quadro sulle autonomie regionali», dice al Messaggero, non è assolutamente un attacco alla Capital ...