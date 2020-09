Recensione Tell Me Why – Episodio 2: Segreti di famiglia (Di giovedì 10 settembre 2020) Eccoci giunti alla Recensione dell’Episodio 2 di Tell Me Why, l’interessante avventura grafica di DONTNOD in esclusiva per Xbox e Windows Dopo aver analizzato la prima parte della storia di Tyler ed Alyson, siamo di nuovo qui per vedere come si evolveranno le vicende dei due gemelli. L’ultima avventura sviluppata da DONTNOD – gli autori di Life Is Strange – ha numerose frecce al proprio arco, come una scrittura dei personaggi molto convincente ed alcuni momenti dal sicuro impatto emotivo. La sua struttura episodica, tuttavia, potrebbe rappresentare un problema non da poco, se gestita in maniera affrettata. Dopo aver ricevuto importanti rivelazioni sul loro passato, Alyson e Tyler continuano ad esplorare il piccolo paesino di Delos Crossing alla ricerca della verità sulla morte della loro madre. ... Leggi su tuttotek

Esiste veramente un colpevole? Cerchiamo di scoprirlo nella recensione dell’Episodio 2 di Tell Me Why. Un Game Pass sempre più in forma Come molti di voi già sapranno, Tell Me Why è un’esclusiva ...

Scrivere storie importanti e tradurle in videogioco è una sfida sempre più complessa al giorno d'oggi. E non perché manchi il talento da parte degli studi di sviluppo, tutt'altro, ma perché le trame s ...

