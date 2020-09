Primo trapianto di utero a Catania: paziente in buone condizioni (Di giovedì 10 settembre 2020) La paziente siciliana, sottoposta al Primo trapianto italiano di utero, dopo 17 giorni di ricovero è in ottime condizioni La donna, 29 anni, affetta da sindrome di Rokitansky e nata senza l’utero, era stata operata a Catania il 21 agosto scorso da un’equipe composta da medici e operatori sanitari del centro trapianti del policlinico e dell’ospedale Cannizzaro. Il trapianto era stato possibile grazie a una sperimentazione approvata dal centro nazionale trapianti nel 2018 e dopo la ricerca durata oltre un anno di una donatrice deceduta compatibile. La paziente siciliana, sottoposta al Primo trapianto italiano di utero, dopo 17 giorni di ricovero è in ottime ... Leggi su zon

Adnkronos : Primo trapianto di utero in Italia: paziente in ottime condizioni - PressFutura : Successo totale dello storico intervento compiuto da un'equipe del #Policlinico e del #Cannizzaro di #Catania… - IlFattoNisseno : Catania, salute: primo trapianto utero in Italia, dimessa la paziente - NewSicilia : Adesso la giovane potrà finalmente cercare una #gravidanza. #Catania #Scienze #trapianto #NewSicilia - Shinkoru1 : @salvatorebrizzi Il primo paziente curato è stato il sig Sabino Capogrego ex strozzino che è stato curato con trap… -