“No al trasferimento dei nostri figli a via Zigarelli”: il V Circolo su piede di guerra (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – I genitori del “V Circolo” della scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” sul piede di guerra dopo aver appreso l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale che assegna la nuova sede in Via Zigarelli. Ecco la nota firmata da parte dei genitori della scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta”: “In data 8 Settembre 2020 noi genitori dei circa 200 bambini della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta- V Circolo di Avellino abbiamo appreso, della delibera no 163 della giunta comunale, che la scuola dei nostri figli è stata trasferita in via Zigarelli, nella ex sede del liceo scientifico Mancini. La notizia era stata gentilmente anticipata la sera prima da una diretta ... Leggi su anteprima24

MariaGrizzaffi : @CarloCalenda Così è critica di basso livello. Su 22 Regioni 7 partiranno a fine settembre. Aperture scaglionate c… - PetrelliFlavia : Siracusa, trasferimento Caravaggio. La sovrintendente Aprile: “L’accanimento del ‘No’, una… - lin81301 : @lara20772 @Stefano_Berti Come Autista dico che va bene a patto che fai installare un super vetro SCURO insonorizza… - Andrea98583105 : @ElNico24019768 Ovviamente no, può essere qualsiasi cosa. Mi ha fatto solo sorridere, pensando a quanti si sono pre… - psymonic : influencer oggi nel 2020 vengono visti come star del gossip del 1920. L’errore di fondo è la convinzione che comuni… -

Ultime Notizie dalla rete : “No trasferimento Nastro Inchiostro Mercato Ultimi punti di vista e previsioni 2020-2029 Epson, Hitachi and Panasonic Genova Gay