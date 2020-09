Niente comizio. Negato a Formigoni il permesso di lasciare i domiciliari per partecipare a un’iniziativa per il No al Referendum (Di giovedì 10 settembre 2020) Il magistrato di Sorveglianza, Gaetano La Rocca, ha respinto l’istanza avanzata dall’ex governatore lombardo, Roberto Formigoni, di partecipare al comizio per il No al Referendum sul taglio dei parlamentari, in programma sabato a Milano. Formigoni, agli arresti domiciliari per scontare la pena a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel caso Maugeri, aveva chiesto il permesso di prendere la parola in un comizio, organizzato in piazza San Babila nell’ambito della maratona contro la riforma costituzionale. L'articolo Niente comizio. Negato a Formigoni il permesso di lasciare i domiciliari per partecipare a ... Leggi su lanotiziagiornale

gbrera : RT @lauraleghista: Ma perché quando uno del centro destra fa un comizio, escono fuori centri sociali, sardine e calamari per non farci parl… - LucyMilano92 : RT @lauraleghista: Ma perché quando uno del centro destra fa un comizio, escono fuori centri sociali, sardine e calamari per non farci parl… - Alberind44 : RT @lauraleghista: Ma perché quando uno del centro destra fa un comizio, escono fuori centri sociali, sardine e calamari per non farci parl… - LupoAlexandros : RT @lauraleghista: Ma perché quando uno del centro destra fa un comizio, escono fuori centri sociali, sardine e calamari per non farci parl… - LNN999 : RT @lauraleghista: Ma perché quando uno del centro destra fa un comizio, escono fuori centri sociali, sardine e calamari per non farci parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente comizio Niente comizio. Negato a Formigoni il permesso di lasciare i domiciliari per partecipare a un'iniziativa per il No al Referendum LA NOTIZIA Matteo Salvini, la donna che lo ha aggredito: "Non devo parlare con voi. Pentita? Mi dispiace...", e giù il telefono

Pentita? Fino a un certo punto. Si parla della 30enne che ieri, giovedì 9 settembre, ha aggredito Matteo Salvini a Pontassieve prima di un comizio elettorale, la donna di origini congolesi che gli ha ...

A volte ritornano

Ora il quadro è completo. I candidati a sindaco già si sapevano, ora ci sono anche le liste a loro sostegno. Si parte. Sarà una campagna elettorale tra le più brevi degli ultimi tempi (e meno male, ci ...

Pentita? Fino a un certo punto. Si parla della 30enne che ieri, giovedì 9 settembre, ha aggredito Matteo Salvini a Pontassieve prima di un comizio elettorale, la donna di origini congolesi che gli ha ...Ora il quadro è completo. I candidati a sindaco già si sapevano, ora ci sono anche le liste a loro sostegno. Si parte. Sarà una campagna elettorale tra le più brevi degli ultimi tempi (e meno male, ci ...