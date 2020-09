MotoGP, primi due casi di coronavirus (Di giovedì 10 settembre 2020) Due casi di coronavirus in MotoGP. E’ risultato positivo Jorge Martin e un meccanico. I due sono in isolamento. ROMA – primi due casi di coronavirus in MotoGP. La Dorna ha ufficializzato la presenza di due positivi nel paddock che non prenderanno parte al GP di San Marino. Si tratta di Jorge Martin (Moto2) e di un meccanico di una squadra non precisata. I due non prenderanno parte al primo appuntamento in Italia e molto probabilmente anche alla seconda gara visti i 14 giorni in isolamento da trascorrere prima di poter ritornare in pista. Il GP di San Marino si disputerà regolarmente Il Gran Premio di San Marino si disputerà regolarmente. I due, infatti, sono in isolamento e non hanno avuto con gli altri piloti visto che il paddock ... Leggi su newsmondo

