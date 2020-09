MI RITORNI IN MENTE – Il trionfo di Bikila e l’oro mondiale del Settebello (Di giovedì 10 settembre 2020) Continua l’appuntamento con la nostra rubrica “Mi RITORNI in MENTE”: scopriamo gli avvenimenti sportivi più importanti avvenuti dal 10 al 13 settembre. 10 settembre Nel 1994 il Settebello conquista l’oro ai campionati mondiali di Roma, unica medaglia per l’Italia in questa importante manifestazione. In finale gli Azzurri battono la Spagna 10-5 vincendo così il loro secondo titolo. Alle Olimpiadi di Roma 1960 il maratoneta etiope Abebe Bikila trionfa scalzo nella maratona per un preciso accordo stabilito con il suo allenatore (lo svedese di origini finlandesi Onni Niskanen). Bikila diventa così il simbolo dell’Africa che si libera dal colonialismo europeo aggiudicandosi la prima medaglia d’oro olimpica del continente. 11 ... Leggi su sportface

