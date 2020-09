L’Europa è incerta nell’affrontare la sfida turca (Di giovedì 10 settembre 2020) Un vertice dell’Unione europea in Corsica affronterà anche il nodo dell’insistenza di Ankara a cercare gas sottomarino in aree fuori dei suoi confini. Sapendo che la Turchia è pronta a usare i migranti per ricattare l’Ue. Leggi Leggi su internazionale

