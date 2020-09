In Giappone una donna giocherà in una squadra maschile (Di giovedì 10 settembre 2020) Si chiama Yuki Nagasato, ha 33 anni ed è una calciatrice affermata: ha vinto un Mondiale nel 2011 e ha giocato in Germania e Inghilterra. Ora è negli Stati Uniti, ma tornerà in Giappone per giocare con i dilettanti dell’Hayabusa Eleven, un club maschile, stando a quanto riporta Repubblica. Un trasferimento destinato a fare scalpore, ma non è l’unico dal momento che Ellen Fokkema, 19enne olandese giocherà in una squadra di uomini di quarta divisione nel suo paese. Una cosa simile provò a farla anche Luciano Gaucci che nel 2003 tentò di portare la tedesca Birgit Prinz, all’epoca miglior calciatrice del mondo, al Perugia. L'articolo In Giappone una donna giocherà in una squadra maschile ilNapolista. Leggi su ilnapolista

