I Gorillaz con Robert Smith, ecco «Strange Timez». Testo, significato e video (Di giovedì 10 settembre 2020) Detto, fatto e così i Gorillaz hanno pubblicato la canzone Strange Timez, insieme a Robert Smith. Il brano era stato annunciato martedì e, praticamente 24 ore dopo, ecco il videoclip che mostra la nuova collaborazione. Come si deduce dal titolo, ma anche dal Testo, la canzone parla appunto dei “tempi strani” che stiamo vivendo e, come ultimo fotogramma della clip, è accompagnata dal messaggio che la band vuole lanciare: «be the change» («sii il cambiamento»). «Strange Timez», la canzone La canzone è un brano musicalmente molto ricco, un pop influenzato dagli echi house tipici dei Gorillaz e dove gioca una parte fondamentale ... Leggi su gqitalia

SkyTG24 : I Gorillaz pubblicano il video con Robert Smith e annunciano l'uscita del nuovo album - insudj : RT @SkyTG24: I Gorillaz pubblicano il video con Robert Smith e annunciano l'uscita del nuovo album - RobbVabb : RT @SkyTG24: I Gorillaz pubblicano il video con Robert Smith e annunciano l'uscita del nuovo album - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: I Gorillaz pubblicano il video con Robert Smith e annunciano l'uscita del nuovo album - SkyTG24 : I Gorillaz pubblicano il video con Robert Smith e annunciano l'uscita del nuovo album -