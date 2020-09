“Fenomenale!”. Silvia Toffanin, una grande novità. E tutti contenti: cosa succede (Di giovedì 10 settembre 2020) Oramai i principali programmi sono pronti a tornare in onda! E a partire da sabato 12 settembre sarà anche la volta di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Come molte altre trasmissioni, anche Verissimo ha subito un brusco stop nel corso della passata stagione, per via dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. Nelle ultime puntate, infatti, sono state mandate in onda le repliche delle interviste più toccanti dell’ultima stagione, alternate a video messaggi inediti di alcuni tra i personaggi più amati della nostra tv. Silvia è pronta ad emozionarci di nuovo con interviste inedite ed ospiti in studio, il tutto naturalmente rispettando le norme anti-contagio. Ebbene, le anticipazioni sulla prima puntata del talk sono già succulente: si inizia ... Leggi su caffeinamagazine

