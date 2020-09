De Laurentis positivo al Covid: ieri ha partecipato a un incontro della Lega, ma ha attribuito i sintomi a un’indigestione di ostriche (Di giovedì 10 settembre 2020) Il numero uno del Napoli dopo il tampone ha avvertito i dirigenti presenti al meeting. Contagiata anche la moglie. Leggi su lastampa

