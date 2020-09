Coronavirus, un presidente di Serie A positivo: sarebbe Aurelio De Laurentiis (Di giovedì 10 settembre 2020) Ancora non ci sarebbero conferme ufficiali sul nome del presidente della Lega Serie A, risultato positivo al Coronavirus: sarebbe De Laurentiis come svelato dal portale ilnapolista. Ancora non ci sarebbero conferme ufficiali, ma come svelato dall’edizione de “La Repubblica” un presidente della Lega Serie A è risultato positivo al Coronavirus. Pochi minuti fa, inoltre, il … Leggi su viagginews

riotta : Il leggendario giornalista Bob #WoodwardKnew sapeva da mesi che il presidente @realDonaldTrump era consapevole 'che… - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - regionepiemonte : #scuola È disponibile il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.95 del 9 settembre 2020 ??… - AlfonsoTax2 : #DeLaurentiis positivo al #coronavirus ?????? In bocca al lupo Presidente!!! ???? #Napoli @sscnapoli - laziopress : -