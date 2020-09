Come sbiancare le pigne in 5 minuti e senza candeggina (Di giovedì 10 settembre 2020) Partiamo col dirvi Come sbiancare le pigne con la candeggina, poi vi diremo Come ovviare a questo procedimento con un metodo più semplice Quello che ti occorre è: Un contenitore dove immergere completamente le pigne un mattone oppure un peso qualsiasi che ti aiuti a mantenere le pigne sommerse candeggina olio batuffolo di ovatta Spazzolino Iniziate con lo spazzolare le pigne, poi per eliminare l’eccesso di resina usate un batuffolo di ovatta impregnato di olio. Una volta eseguita la pulizia posizionate le pigne in un contenitore e versate la candeggina fino a sommergerle. Ovviamente le pigne galleggeranno e a questo punto interviene in vostro aiuto il ... Leggi su pianetadonne.blog

