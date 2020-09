Bollate: Fugge all’alt, parcheggia e finge di essere un pedone: sfilza di verbali (Di giovedì 10 settembre 2020) La Polizia locale di Bollate venerdì scorso ha realizzato un nuovo posto di controllo sulle targhe dei veicoli in transito lungo la Varesina, per fermare quelli sprovvisti di revisione o di assicurazione. Verso le 10 del mattino è transitata lungo la strada ex statale una Audi A3 e l’Autoscan ha segnalato che aveva l’assicurazione scaduta. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Bollate: Fugge all’alt, parcheggia e finge di essere un pedone: sfilza di verbali proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Bollate: Fugge all’alt, parcheggia e finge di essere un pedone: sfilza di verbali -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate Fugge Bollate: Fugge all'alt, parcheggia e finge di essere un pedone: sfilza di verbali Il Notiziario Comitato Media e Minori

Mentre Billy Bolla, un attore anziano ingaggiato come intrattenitore su una nave da crociera, fa amicizia con un bambino, Thei, il quale sta tornando dal collegio a casa nella sua isola natale con la ...

Dietro la vicenda della ‘balena bianca’ SoftBank e la bolla del Nasdaq

Come dire, il nostro è stato il classico raid mordi e fuggi basato sul principio del cavalcare la tigre. Il problema è capire come la Fed intenderà gestire le… Leggi ...

Mentre Billy Bolla, un attore anziano ingaggiato come intrattenitore su una nave da crociera, fa amicizia con un bambino, Thei, il quale sta tornando dal collegio a casa nella sua isola natale con la ...Come dire, il nostro è stato il classico raid mordi e fuggi basato sul principio del cavalcare la tigre. Il problema è capire come la Fed intenderà gestire le… Leggi ...