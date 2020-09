Benevento: “Vigorito sta bene ed è in isolamento” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il benevento ha rilasciato un comunicato stampa sulla situazione di Oreste Vigorito, presidente del club giallorosso, che ha viaggiato al ritorno dall’assemblea di Lega con Aurelio De Laurentiis, poi risultato positivo al coronavirus. Il presidente Oreste Vigorito, nella mattinata di ieri, ha partecipato a Milano all’assemblea di Lega A, al termine della quale è stato invitato dal presidente De Laurentiis a tornare a Napoli con il suo aereo privato. Accettato l’invito, hanno fatto rientro a Capodichino. Solo stamattina alle 6,50 il presidente Vigorito ha ricevuto la comunicazione dalla Lega Calcio della positività al Covid-19 di De Laurentiis. Ha subito provveduto ad informare il suo medico e a mettersi in quarantena cautelativa, in isolamento, nella sua abitazione. Effettuerà domani il tampone e resterà in ... Leggi su ilnapolista

