Alessandra Amoroso ringrazia Emma Marrone: “È matta, ma mi ha salvata” (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessandra Amoroso a cuore aperto. La cantante, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato le sue paure e le sue speranze nel corso di una lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Tutto è partito da un resoconto sulla quarantena: un momento difficile per la ragazza, che si è ritrovata a sentirsi via via spegnere durante il periodo di chiusura totale. Poi, lentamente, la risalita, anche grazie a persone speciali che hanno saputo starle accanto. Tra queste anche Emma Marrone, sua collega e, soprattutto, storica amica. «Quando è finito il lockdown non avevo più emozioni, sensazioni, mi ero chiusa dentro perché vivo con la gente e per la gente, tutto questo mi è mancato», ha raccontato la Amoroso. Il gesto di Emma ... Leggi su velvetgossip

