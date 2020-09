World Ev Day - Leaseplan vuole accelerare l'elettrificazione delle flotte (Di mercoledì 9 settembre 2020) In occasione del World Ev Day, la giornata mondiale della mobilità elettrica, Leaseplan lancia un appello ai governi di tutto il mondo chiedendo investimenti per soddisfare la domanda pubblica di infrastrutture di ricarica dedicata ai veicoli elettrici. L'amministratore delegato della società, Tex Gunning, ha sottolineato come quest'aspetto sia particolarmente critico per gli utenti, che vogliono passare più velocemente possibile ai veicoli elettrici. La mancanza di un'infrastruttura di ricarica sufficiente a livello globale, infatti, rappresenta un grosso ostacolo.Leaseplan per il noleggio verde. La multinazionale olandese punta molto sulle auto elettriche e, assieme We Mean Business e Arcadis, aveva scritto una lettera aperta a Bruxelles per far potenziare la rete di ricarica nell'Unione Europea (un ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : World Ev Day - Leaseplan vuole accelerare l'elettrificazione delle flotte - AndreaBertaglio : RT @AndreaBertaglio: Se ne volete sapere di più di #MobilitàElettrica, oggi è il giorno giusto. Buon #WorldEVDay! Per maggiori informazion… - isyaagi11 : RT @PowervolleyMI: ???? | WORLD PHYSICAL THERAPY DAY ?? ? Dedicato a chi, ogni giorno, si prende cura dei muscoli dei nostri campioni... ? ?… - NTerrAmica : RT @AgrariaOrg: World Cleanup Day 19 settembre - 'Polling' lungo gli argini del Torrente Mugnone nel tratto tra viale Redi e il piazzaletto… - agrari_firenze : RT @AgrariaOrg: World Cleanup Day 19 settembre - 'Polling' lungo gli argini del Torrente Mugnone nel tratto tra viale Redi e il piazzaletto… -

Ultime Notizie dalla rete : World Day World Ev Day, Leaseplan vuole accelerare l'elettrificazione delle flotte - Quattroruote.it Quattroruote Mezzo milione di Leaf in 10 anni: Nissan celebra il traguardo in Norvegia

Il veicolo 100% elettrico lanciato sul mercato nel 2020 arriva a quota 500.000: la consegna alla norvegese Maria Jansen Nissan celebra il suo primo traguardo “elettrico”: nello stabilimento di Sunderl ...

La giornata mondiale dell'auto elettrica tra webinar e sondaggi

Il 9 settembre è il World EV Day: tutte le iniziative lanciate da ABB in collaborazione con Green.TV Oggi è la giornata mondiale della mobilità elettrica e tra le iniziative messe in campo nel primo W ...

Il veicolo 100% elettrico lanciato sul mercato nel 2020 arriva a quota 500.000: la consegna alla norvegese Maria Jansen Nissan celebra il suo primo traguardo “elettrico”: nello stabilimento di Sunderl ...Il 9 settembre è il World EV Day: tutte le iniziative lanciate da ABB in collaborazione con Green.TV Oggi è la giornata mondiale della mobilità elettrica e tra le iniziative messe in campo nel primo W ...