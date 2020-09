Timvision Floating Theatre, questa sera incontro con Vincenzo Marra che presenta “La volta buona” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Prosegue il successo del Timvision Floating Theatre, la prima arena cinematografica sull’acqua della città di Roma, che continua con il tutto esaurito e che ospita ogni sera i protagonisti del mondo del cinema tra cui Vincenzo Marra che presenterà con il suo castil film “La volta buona” Due le anteprime molto attese del weekend venerdì 11 settembre alle 21.00 saranno proiettate in contemporanea in due arene galleggianti, il Timvision Floating Theatre di Roma sul laghetto dell’Eur e il BOAT IN CINEMA CAMPARI all’Arsenale di Venezia, le prime due puntate della nuova serie tv “Mrs. America” con protagonista Cate Blanchett che ne è anche ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Timvision Floating Timvision Floating Theatre di Roma: proiezione in anteprima di Mrs. America La Repubblica Timvision Floating Theatre di Roma: proiezione in anteprima di Mrs. America

Sempre più ricco il cartellone del Timvision Floating Theatre, la prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile della città di Roma che ha ottenuto grande successo di pubblico con il susseguir ...

Timvision Floating Theatre, questa sera incontro con Vincenzo Marra che presenta “La volta buona”

venerdì 11 settembre alle 21.00 saranno proiettate in contemporanea in due arene galleggianti, il TIMVISION FLOATING THEATRE di Roma sul laghetto dell’Eur e il BOAT IN CINEMA CAMPARI all’Arsenale di V ...

Sempre più ricco il cartellone del Timvision Floating Theatre, la prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile della città di Roma che ha ottenuto grande successo di pubblico con il susseguir ...venerdì 11 settembre alle 21.00 saranno proiettate in contemporanea in due arene galleggianti, il TIMVISION FLOATING THEATRE di Roma sul laghetto dell’Eur e il BOAT IN CINEMA CAMPARI all’Arsenale di V ...