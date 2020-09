Sport: Suarez ha dubbi sulla Juventus, operazione congelata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Secondo quanto scrive Sport, il passaggio di Luis Suarez alla Juventus non sarebbe così vicino come si dice in Italia. Anzi. Il calciatore del Barcellona sembra aver congelato il suo passaggio in bianconero. Il quotidiano spagnolo scrive: “Il giocatore sta ancora valutando questa possibilità e per ora ha congelato l’operazione. Suárez vuole valutare tutti i possibili scenari prima di prendere una decisione e accetterà una proposta quando sarà pienamente convinto. Suárez ha dubbi sull’opzione della Juventus e non ha ancora dato il benestare definitivo all’operazione. E’ una possibilità reale, che è sul tavolo, ma l’uruguaiano è consapevole di essere di fronte ... Leggi su ilnapolista

capuanogio : Secondo @sport #Suarez ha per il momento congelato l'opzione di trasferimento alla #Juventus. L'attaccante avrebbe… - tuttosport : #Sport: '#Suarez-#Juve, ci siamo: ecco i dettagli' - Sport_Mediaset : #Suarez posta una foto che lo ritrae sorridente mentre si allena con il #Barcellona ?? corredata da un messaggio eni… - napolista : Sport: Suarez ha dubbi sulla Juventus, operazione congelata L’uruguaiano è consapevole di essere di fronte all’ulti… - Andrea59749012 : Juventus, trattativa Suarez -