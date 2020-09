Sorteggio calendario Serie B 2020/2021 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutto pronto per il Sorteggio del calendario della Serie B 2020/2021 che andrà in scena alle ore 19 di mercoledì 9 settembre. A Pisa conosceremo il cammino delle venti squadre del campionato cadetto nelle trentotto giornate, con le date e l’ordine delle sfide della stagione che prenderà il via a fine settembre. Il Sorteggio sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD (e in streaming su RaiPlay) e in streaming sulla piattaforma Dazn, i due licenziatari dei diritti. LA diretta LIVE the ad id=”668943″ Leggi su sportface

Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - zazoomblog : LIVE – Sorteggio calendario Serie B 2020-2021 (DIRETTA) - #Sorteggio #calendario #Serie - UgoBaroni : RT @SkySport: Calendario Serie B, data e orario della presentazione - EmpoliCalcio : La Serie BKT riparte da Pisa; domani sera la cerimonia del sorteggio del calendario del nuovo campionato in diretta… - bornjuventino : RT @CalcioFinanza: #SerieBKT, domani la presentazione del calendario 2020/21: l’evento in diretta Tv -