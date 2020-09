Perisic torna all'Inter, il Bayern non lo riscatta (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 09 SET - Ivan Perisic tornerà all'Inter, il Bayern Monaco non eserciterà il diritto di riscatto. Lo annuncia il club bavarese in un comunicato. "Ivan si è comportato in modo molto ... Leggi su corrieredellosport

AMIN1908 : Perisic torna con una champions in mano ... il calcio è strano Beppe - InteristaYanas : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Inter, il Bayern dice addio a Perisic: 'Ti auguriamo il meglio, Ivan' - - sportal_it : Perisic torna all'Inter: il Bayern lo scarica - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Inter, dal Bayern Monaco torna Perisic - azalat_ : ??CALCIOMERCATO: Ufficiale, Ivan #Perisic lascia il #BayernMonaco e torna a Milano dal suo ex #Inter. ??Il #Croato… -