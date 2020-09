Morta Cini Boeri, l’architetta ex-staffetta partigiana si spegne a 96 anni a Milano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si è spenta l’architetta Cini Boeri, la stylist aveva 96 anni e viveva a Milano dove in gioventù era stata anche staffetta partigiana. Cini Boeri viene definita la vera signora dello stile architettonico meneghino. Ha sempre avuto ideali di democrazia, oltre a essere una delle personalità più attive dal punto di vista culturale in Italia. … L'articolo Morta Cini Boeri, l’architetta ex-staffetta partigiana si spegne a 96 anni a Milano proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

