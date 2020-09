Le false speranze su un vaccino anti-Covid danneggiano non solo la gente, anche la ricerca (Di mercoledì 9 settembre 2020) La notizia ha subito fatto il giro del mondo e messo in agitazione i mercati: AstraZeneca è stata costretta a sospendere la sperimentazione sul vaccino contro la Covid-19 a causa di una grave reazione avversa sviluppata da un volontario britannico. Lo sgomento è comprensibile considerato che il vaccino sviluppato dal colosso farmaceutico anglo-svedese, in collaborazione con l’Università di Oxford, era considerato tra i più promettenti. E ancor di più se si pensa che appena una settimana fa il ministro della Salute Roberto Speranza (nomen omen) si era lasciato andare all’ottimismo, annunciando che, se tutto fosse filato liscio, l’Italia avrebbe potuto ricevere i primi due milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca entro fine anno. È possibile che si tratti ... Leggi su wired

