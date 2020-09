Laurentino: pappagallo in gabbia in pessime condizioni e utilizzato come ‘attrazione’ per i clienti di un vivaio, la segnalazione di una cittadina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa mattina le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno dato avvio alle operazioni di presa in custodia del pappagallo appartenente alla specie Ara Chlororopterus, rinvenuto presso un vivaio del quartiere Laurentino in pessime condizioni di detenzione e già sottoposto a sequestro, affidandolo alle cure della LAV. La segnalazione della cittadina All’origine dell’intervento odierno, la segnalazione inviata alla LAV da parte di una cittadina, che aveva documentato le cattive condizioni dell’animale, detenuto in una gabbia e utilizzato come sorta di attrazione per i clienti del negozio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Laurentino: pappagallo in gabbia in pessime condizioni e utilizzato come ‘attrazione’ per i clienti di un vivaio, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentino pappagallo Enzo Salvi picchiato a Ostia: stava difendendo il suo pappagallo colpito con una pietra Roma Fanpage.it