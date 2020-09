Ispirato a ‘Shining’ di Kubrick il drink d’autore ‘Calabrian Old Fashioned’, di Roberto Gulino proprietario e bar manager de La Bodega di Cosenza (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da Cosenza arriva il ‘Calabrian Old Fashioned’, drink Ispirato alla scena del capolavoro di Stanley Kubrick, Shining, in cui Jack Nicholson, ormai già impazzito, si trova al bar dell’Overlook Hotel a bere whisky, servito dal barman Lloyd. Roberto Gulino, proprietario e bartender de La Bodega di Cosenza – da anni nella Guida BlueBlazer ai migliori cocktail bar d’Italia – ha quindi immaginato un Lloyd di origini calabresi, che serve a Jack Torrance un twist, una rivisitazione sul classico Old Fashioned, aggiungendo un ingrediente tipicamente calabrese come la melassa di fichi. Si prepara con 6 cl di Maker’s Mark bourbon, 1 spoon di melassa di ... Leggi su romadailynews

DaBordet : “Calabrian Old Fashioned”, un nuovo drink ispirato a un film: Shining - simonettabumbi : Dalla Calabria un drink d’autore ispirato a ‘Shining’ di Kubrick – Il ‘CALABRIAN OLD FASHIONED’, di Roberto Gulino - bumbiMediaPress : Dalla Calabria un drink d’autore ispirato a ‘Shining’ di Kubrick – Il ‘CALABRIAN OLD FASHIONED’, di Roberto Gulino - cmnewsit : Dalla Calabria un drink d’autore ispirato a ‘Shining’ di Kubrick – Il ‘CALABRIAN OLD FASHIONED’, di Roberto Gulino. -

Ultime Notizie dalla rete : Ispirato ‘Shining’