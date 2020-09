Infortunio Zaniolo, la mamma: “All’inizio ha detto ‘ora smetto’. Operazione? Non sappiamo ancora dove” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, è intervenuta ai microfoni di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport per spiegare la situazione dopo il nuovo grave Infortunio al ginocchio del talento della Roma. “Ringrazio tutti per le dichiarazioni di affetto verso Nicolò, per l’Operazione stiamo valutando diverse alternative soprattutto perchè non vogliamo fargli rivivere lo stesso iter psicologico.” Entrando nel dettaglio delle opzioni sull’intervento chirurgico, la mamma di Zaniolo spiega: “Non si opererà in America, ma nemmeno a Villa Stuart. Niente contro il professor Mariani, semplicemente è una soluzione psicologica per non far rivivere a Nicolò lo stesso percorso dell’altro Infortunio. ... Leggi su sportface

